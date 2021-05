A Guerra das Estrelas. "Casa de Darth Vader" está à venda

Não é necessário viajar para uma galáxia muito muito distante, nem converter-se ao lado negro da força: a "Casa de Darth Vader", como é conhecida, está à venda em Houston, no estado norte-americano do Texas, por 4,3 milhões de dólares (cerca de 3,5 milhões de euros).

O nome dado a esta habitação luxuosa está relacionado com a sua silhueta angular, que faz lembrar a nave pessoal do "Senhor das Trevas", o "Executor", e a "Estrela da Morte". Também é possível vislumbrar o capacete do vilão de A Guerra das Estrelas, quando vista de uma determinada perspetiva.

O edifício de dois andares fica localizado nas imediações da Universidade de West e tem 650 metros quadrados. Para além da habitação, esta propriedade milionária dispõe ainda de um terreno de 1.670 metros quadrados e de uma garagem onde poderá estacionar a sua nave espacial – ou então quatro carros.

A "Casa do Darth Vader" foi construída em 1992, tem quatro quartos e cinco casas de banho. O projeto foi construído com um design contemporâneo e luxuoso e a decoração interior apresenta um traço elegante, que oscila entre o moderno, o abstrato e o futurista.