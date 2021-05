Brasileiro detido no Egito por publicar vídeo com provocação sexual a vendedora

O Ministério Público de Luxor, no sul do Egito, abriu esta segunda-feira uma investigação contra um cidadão brasileiro por assediar com comentários sexuais uma vendedora local, tendo gravado e partilhado o vídeo do momento nas redes sociais.

O detido já foi interrogado, com a assistência da embaixada brasileira e de um tradutor, disse uma fonte judicial, citada pela agência espanhola Efe.

O caso gerou uma forte polémica no Egito após a detenção, no domingo, do turista brasileiro, que a imprensa egípcia identificou como cirurgião e "influenciador" na rede social Instagram.

Após a publicação do vídeo nas redes sociais, surgiu uma "hashtag" que se tornou viral e que pedia a detenção do brasileiro, graças ao qual a polícia conseguiu identificar a vítima e o suspeito, que acabou detido, segundo o Ministério do Interior egípcio.

Durante o interrogatório, segundo fonte judicial, foi mostrado ao detido o vídeo em que aparece a assediar a vítima.

Na gravação, enquanto a mulher lhe tenta vender papiros, o cidadão brasileiro aproveita o facto de ela não falar português para fazer comentários de conotação sexual para ridicularizá-la, o que causou um mal-estar entre os internautas do Brasil e do Egito, que rejeitaram o ocorrido.

O assédio sexual é um fenómeno muito comum no conservador país árabe e as autoridades nem sempre atuam, mas, desde o ano passado, vários casos foram relatados através das redes sociais, o que levou à detenção e julgamento dos assediadores, no que é denominado o movimento #MeToo egípcio.