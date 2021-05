Cruz Vermelha alerta para temporada de furacões devastadora na América Central

A próxima temporada de furacões na América Central pode ser devastadora numa região que ainda recupera das tempestades do último ano e que está fragilizada pela covid-19, alertou segunda-feira a Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV).

"Na América Central, milhares de famílias ainda estão a recuperar os danos causados pelos furacões Eta e Iota, que afetaram mais de 7,5 milhões de pessoas há apenas seis meses", referiu o secretário-geral da FICV, Jagan Chapagain, ao adiantar que a organização já começou a preparar a ajuda humanitária para responder às próximas tempestades.

Especialistas citados pela agência EFE preveem a formação de treze a vinte tempestades no Oceano Atlântico durante a temporada que começa em junho, das quais entre seis e dez evoluirão para furacões, incluindo alguns de forte intensidade de categoria três ou superior.

Segundo Jagan Chapagain, as populações que ficaram sem recursos nas últimas intempéries ficarão novamente sujeitas a situações climatéricas extremas como chuvas torrenciais, deslizamentos de terra e inundações.

Devido às dificuldades de mobilidade causadas pela pandemia, o apoio pode demorar mais tempo para chegar a estas populações, o que fez com que a FICV antecipasse a logística da ajuda humanitária, deslocando com antecedência meios para atender às necessidades de pelo menos 60 mil pessoas do Panamá, Guatemala, Honduras e Caraíbas.