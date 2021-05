Dois agentes resgatam homem de uma carrinha em chamas no Texas

Os agentes do departamento da polícia de Austin, Eduardo Pineda e Chandler Carrera, salvaram um homem de uma carrinha em chamas na passada segunda-feira, dia 24 de maio.

Os agentes chegaram ao local antes dos bombeiros e não perderam tempo. Eduardo Pineda partiu o vidro da viatura para conseguir abrir a porta e, com o auxílio do colega, retirou o homem do carro, arrastando-o para um local seguro.

O momento foi registado pela câmara corporal dos polícias e divulgado pelo departamento de Austin.

Nas redes sociais, milhares de pessoas têm aclamado os agentes, considerados por muitos verdadeiros "heróis".