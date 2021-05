Grávida salva três crianças de se afogarem nos EUA

Grávida de cinco meses, Alyssa DeWitt decidiu aproveitar a passada terça-feira para levar os filhos à praia, no estado norte-americano do Michigan. Mal sabia que ia acabar por ser a heroína do dia e salvar três crianças de se afogarem.

A mulher estava no cais da praia de First Street, em Manistee, com os filhos quando percebeu que três crianças estavam com dificuldades para sair do mar agitado.

Numa publicação no Facebook, Alyssa explicou que as crianças "estavam a afogar-se literalmente à sua frente" e que não estava ninguém na praia que pudesse ajudar. "Estava vazia", escreveu.

Depois de tentar ligar para os serviços de emergência sem sucesso, a mulher entrou em ação e deitou-se no cais para tentar puxar as crianças para terra. Sempre que conseguia agarrar numa das mãos, uma onda vinha e voltava a afastá-las.

"Eu vou morrer", disse-lhe uma das crianças. "Faz-me chorar sempre que penso nisso", confessou à emissora WPBN. "Prometi-lhe que não a ia deixar morrer ali."

Após várias tentativas, e a "adrenalina em grande força", a mulher conseguiu puxar as três crianças para o cais, apesar de quase ter caído ao mar.

"Não sei como, mas consegui", disse à emissora.

Quando as autoridades chegaram, todos estavam a salvo e em terra. A mulher foi levada às urgências para ter a certeza que nada tinha acontecido com o filho que tem na barriga.

De acordo com a polícia, duas crianças estavam a nadar no mar quando começaram a ter dificuldades, e a terceira – que era mais velha, mas fazia parte do grupo – entrou na água para as tentar ajudar.