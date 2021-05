Jovem cozinheira escreve pedido de socorro num guardanapo

Um casal foi surpreendido ao ver, no interior de um lanche que tinha encomendado, um guardanapo escrito com um pedido de socorro.

Uma funcionária pedia aos clientes que chamassem a polícia porque o patrão estava a assediá-la e a tentar drogá-la.

“Por favor, chame a polícia nesse endereço. Meu chefe está me assediando e está tentando me drogar. Sou cozinheira. Por favor, não é brincadeira”, pode ler-se no guardanapo.