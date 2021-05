Líderes franceses, alemães e suecos espiados pelos EUA com ajuda da Dinamarca

A Alemanha e a Suécia pediram esta segunda-feira explicações ao governo da Dinamarca. Em causa, estão as revelações que Copenhaga colaborou com os Estados Unidos num programa de vigilância global e ajudou Washington a espiar os líderes europeus.

Angela Merkel foi um dos maiores alvos das escutas da NSA na Europa. Entre 2012 e 2014, além da chanceler da Alemanha, a Agência Nacional de Segurança, - a mais poderosa Agência norte-americana de Informações -, intercetou ainda comunicações do chefe da diplomacia.

Com o acesso facilitado aos cabos submarinos da Dinamarca no Báltico e no mar do Norte terá também escutado os governantes da Noruega, da Suécia e da França.

O caso agora conhecido foi investigado pela televisão pública dinamarquesa em colaboração com jornalistas dos países envolvidos nas revelações.

As informações reveladas são o último capítulo do caso Edward Snowden: o ex-consultor de segurança da CIA e da NSA que desertou para a Rússia depois de revelar que os Estados Unidos têm um programa mundial de vigilância eletrónica. Já em 2013, quando eclodiu o escândalo, a chanceler alemã considerou inaceitável a espionagem entre aliados.

Tanto a NSA como a Dinamarca não reagiram ainda oficialmente a estas revelações. Oficialmente, a colaboração dinamarquesa com Washington valeu um inquérito do parlamento de Copenhaga. Discretamente, provocou o afastamento de responsáveis pelos serviços militares de Informações deste país escandinavo.

O caso ameaça ensombrar a visita prevista do presidente Joe Biden, em junho, à Europa.