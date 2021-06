A história de Susie, uma criança de sete anos traumatizada pela guerra entre Israel e o Hamas

Os 11 dias de guerra entre Israel e o Hamas provocaram a morte de 253 pessoas na Faixa de Gaza e de 12 em Israel. Dos dois lados, há ainda medo sobretudo entre as muitas crianças traumatizadas pela violência desses dias. Esta é a história de uma dessas crianças.

No dia 16 de maio, seis dias depois do início da guerra entre Israel e o Hamas, a casa onde vivia com os pais e os irmãos desapareceu do mapa da cidade de Gaza.

A família ocupava o terceiro piso de um prédio de quatro andares de uma zona residencial nunca antes bombardeada. O prédio colapsou poucos segundos depois de ter sido atingida por fogo israelita.

As duas irmãs de Susie, de 8 e 5 anos, e os dois irmãos de 4 e 2 anos estão entre as 63 crianças mortas durante os 11 dias de guerra em Gaza.