Aeronave faz aterragem de emergência em autoestrada na Califórnia

Uma aeronave fez uma aterragem de emergência numa das mais movimentadas autoestradas do sul da Califórnia, nos EUA, esta segunda-feira à noite.

O avião partiu do aeroporto da cidade de Camarillo e chegou a fazer um contacto com a torre de controlo de tráfego aéreo antes de fazer a aterragem. O piloto comunicou ao Aeroporto Van Nuys que poderia precisar de aterrar de emergência na zona de Calabasas, apesar de a razão não ter sido esclarecida, explica o The LA Times.

De acordo com o mesmo jornal, o piloto, Brian Carson, de 32 anos, conseguiu aterrar sem chocar com nenhum carro e não houve registo de feridos.

Brian Carson estava acompanhado por um outro piloto, Trevor Peterson, de 29 anos, que estava em formação.

Assim que aterraram a estrada foi de imediato encerrada. As manobras para retirar a aeronave demoram cerca de uma hora.