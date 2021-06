Criança que sobreviveu à queda do teleférico em Itália saiu dos cuidados intensivos

Eitan, a criança de cinco anos única sobrevivente do desastre do teleférico no norte de Itália em 23 de maio, deixou esta terça-feira a Unidade de Cuidados Intensivos do hospital Regina Margherita de Turim, onde estava internado.

A criança está acompanhada pela tia Aya depois de o acidente ter provocado a morte dos pais, o irmão mais novo e dos avós, de origem israelita, de entre um total de 14 vítimas mortais.

O desastre aconteceu quando a cabine do teleférico caiu no vazio entre a montanha alpina de Mottarona e a localidade de Stresa (norte), causando a morte a 14 pessoas que viajavam no interior. Eitan ficou gravemente ferido.

Nos últimos dias, tinha começado a comer alimentos moles na Unidade de Cuidados Intensivos, mas permaneceu lá por precaução até esta terça-feira.

O menino, que morava com a sua família na cidade italiana de Pavia (no norte), não se lembra do acidente e perguntou pelos pais, segundo os meios de comunicação locais. Paralelamente, a Itália acompanha de perto a evolução deste caso, que chocou a opinião pública.

Os três acusados da queda do teleférico abandonaram a prisão, na noite de sábado, onde se encontraram de forma cautelar, depois de responderem a um interrogatório.

O proprietário da empresa Ferrovie del Mottarone, que administra o teleférico, Luigi Nerini, assim como o diretor da infraestrutura, Enrico Perocchio, ficaram em liberdade, apesar de continuarem na lista dos investigados.

O chefe das operações do teleférico, Gabriele Tadini, foi colocado em prisão domiciliária, após admitir que desativou o sistema de travagem, o que causou a queda.

Os três responsáveis pela unidade continuam acusados dos crimes de homicídio múltiplo com dolo, desastre por negligência e eliminação de ferramentas para evitar acidentes de trabalho.

Tadini reconheceu que desativou uma parte do sistema de travagem, segundo o próprio para acelerar o movimento do teleférico, o que alegadamente fez com que o cabo rompesse e a cabine se despenhasse.