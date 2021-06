Encontrados 50 romenos em condições degradantes numa quinta nos Países Baixos

Mais de 50 migrantes de origem romena foram localizados numa quinta na província de Limburg, no sudeste dos Países Baixos, onde viviam e trabalhavam em condições "degradantes" e "desumanizantes", disse hoje o presidente da câmara, Stef Strous.

Segundo o autarca, o grupo foi também alvo de castigos físicos.

Durante uma inspeção conjunta da polícia de imigração, da inspeção do trabalho e do município de Maasgouw, as autoridades encontraram pelo menos 50 pessoas, todas romenas, amontoadas em "condições terríveis e perigosas" num complexo agrícola na cidade de Linne, município de Maasgouw.

Em declarações à comunicação social, o presidente da câmara mostrou-se surpreendido pela situação "tão degradante" testemunhada na quinta-feira.

Segundo Stef Strous os imigrantes foram encontrados num cenário "desumanizado", e salientou que muitos tinham medo do capataz a seu cargo.

"Aquele homem contribuiu para uma atmosfera muito desagradável no local. Mesmo quando chegámos ao local, mostrou um comportamento intimidante, tanto para com os funcionários como para com os trabalhadores imigrantes. As investigações mostraram que também teria havido violência contra os imigrantes, o que torna as coisas muito piores", acrescentou.

Os cidadãos romenos estavam alojados nos edifícios exteriores da quinta, onde estavam localizados os dormitórios improvisados e uma sala de jantar, com cerca de 70 camas e beliches até ao teto. De acordo com o município, o espaço era "inseguro", "muito velho", "sujo", não tinha ventilação e algumas janelas tinham grades.

O casal proprietário da quinta encontrava-se na posse de uma pasta com cópias dos documentos de identificação de todas as pessoas localizadas no complexo agrícola.

Embora ninguém tenha sido preso até ao momento, a investigação prossegue.

Não se sabe ao certo onde se encontra a meia centena de imigrantes romenos, embora, sendo cidadãos europeus com direito a trabalhar no território Schengen, não se encontrassem numa situação de ilegalidade.

Segundo os números de 2018, existem cerca de 500.000 pessoas consideradas "trabalhadores migrantes" nos Países Baixos provenientes de países da União Europeia, mas apenas um quarto do total está registado na base de dados nacional. Desconhece-se onde vivem os restantes, segundo o diário holandês AD.

Em junho de 2020, a Inspeção do Trabalho (SZW) encerrou uma quinta na zona do Brabante Norte, após descobrir que um total de 44 empregados tinha de trabalhar todos os dias da semana, até 14 horas por dia, na plantação de espargos.