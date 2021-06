Israel destrói posto de observação sírio nas Colinas de Golan

Israel destruiu esta terça-feira um posto de observação do exército sírio nas Colinas de Golã, ocupadas pelo Estado hebraico, naquela que foi a terceira operação do género no espaço de um ano, informou um porta-voz militar israelita.

O exército "destruiu um posto de observação avançada da armada síria erguido numa zona israelita nas Colinas de Golã", anunciou Avichay Adraee no Twitter, referindo-se ao lado israelita da fronteira, mas efetivamente sobre a parte síria de Golan ocupada e anexada por Israel.

Segundo o porta-voz, as tropas israelitas atacaram e fizeram explodir o posto, uma vez que o exército "não tolera qualquer tentativa de violar a soberania" de Israel.

Não houve, no momento do anúncio, qualquer informação sobre eventuais vítimas do ataque.

Desde o início da guerra na Síria, em 2011, Israel já realizou centenas de ataques em território sírio, visando posições do regime de Bashar al-Assad, mas também as forças iranianas e o movimento libanês Hezbollah, um grande aliado do regime sírio.