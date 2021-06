Jovem raptada encontrada dois anos depois devido à luz partida do carro

Uma jovem do estado do norte-americano do Tenessee foi encontrada em segurança na passada sexta-feira, dia 28 de maio, depois de ter sido alegadamente sequestrada e drogado pelo pai.

A rapariga estava desaparecida há dois anos. Agentes da polícia do Alabama encontraram Daphne na cidade de Samson, depois de ter sido mandada parar, agora com 18 anos, porque conduzia um carro com uma luz partida e com a carta fora da validade.

O chefe da polícia Jimmy Hill, citado pelo New York Post, descobriu que a jovem estava dada como desaparecida ao inserir o nome no sistema da polícia.

Segundo conta, Daphne disse-lhe que ia até à praia com o cão. "Ela parecia bem. Disse que estava a ir para a praia para se divertir. Disse também que tinha acabado de fazer 18 anos e que estava livre", contou o agente ao AL.com.

Não se sabe de onde vinha a rapariga e a polícia deixou-a prosseguir viagem depois de determinarem que não corria perigo e que não precisava de ajuda.

Daphne Westbrook foi dada como desaparecida em 2019 e as autoridades acreditam que o seu pai a manteve contra a sua vontade. Segundo alguns relatos, a jovem teve um desentendimento com a mãe quando ainda frequentava a escola