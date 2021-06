Marrocos interceta embarcação com cinco toneladas de haxixe com destino à Europa

A Marinha Real Marroquina apreendeu esta terça-feira, na costa mediterrânica da cidade portuária de Nador, cinco toneladas de haxixe numa embarcação insuflável com destino à Europa, de acordo com uma fonte militar.

Os militares efetuaram uma perseguição marítima à embarcação e forçaram os ocupantes a abandoná-lo, com 152 fardos de haxixe a bordo.

A fonte acrescentou que a tripulação, cujo número não foi revelado, fugiu a bordo de outra embarcação de alta velocidade.

A embarcação e a carga apreendida foram transferidas para o porto de Nador e entregues à polícia para completar o processo judicial.

Marrocos está historicamente entre os principais produtores mundiais de haxixe, uma droga processada principalmente no norte montanhoso do país (cordilheira do Rife e arredores), onde existem cerca de 50.000 hectares dedicados à produção de canábis.