Nova Procuradoria Europeia. José Guerra afirma independência apesar da polémica

A nova Procuradoria Europeia iniciou funções esta terça-feira no Luxemburgo. José Guerra é um dos 22 procuradores que vão investigar fraudes de dinheiros públicos. À SIC, o magistrado diz que é independente e que tem legitimidade para estar no cargo. Já a ministra da Justiça defende que as nomeações dos procuradores portugueses, incluindo no futuro, devem ficar a cargo do conselho superior do Ministério Público.

Dos 27 países, só 22 participam. A Polónia, a Hungria, a Irlanda, a Dinamarca e a Suécia não quiseram participar, estes países colocaram-se à margem das investigações e da cooperação reforçada. O desafio é garantir que as verbas europeias, desde logo destinadas à recuperação, não são desviadas.

Para trás fica um longo caminho para pôr de pé a nova Procuradoria Europeia, incluindo a polémica em torno das nomeações de Portugal, da Bulgária e da Bélgica. O processo recebeu duras críticas dos eurodeputados por não terem sido escolhidos os primeiros classificados na avaliação de um painel internacional.

José Guerra, primeiro classificado na avaliação do Conselho Superior do Ministério Público, foi apanhado no centro da polémica. Principalmente depois de o Governo ter enviado para o conselho uma carta com erros sobre o percurso do magistrado. Erros, que foram entretanto assumidos pelos serviços do Ministério da Justiça.

Não muito longe da nova procuradoria, localizada na cidade do Luxemburgo, fica o Tribunal Europeu da Justiça, para onde Ana Carla Almeida recorreu da decisão que a afastou do cargo para o qual tinha sido recomendada pelo painel internacional. Um dos candidatos belgas fez o mesmo. Os processos estão a decorrer.

A independência é a palavra chave no novo organismo, que está a braços com uma outra polémica: a Eslovénia continua sem nomear procuradores delegados. Por tudo isso, os Estados membros e eurodeputados veem margem para clarificar regras para que não volte a haver dúvidas sobre a transparência das nomeações.