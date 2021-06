Papa muda Direito Canónico para endurecer sanções contra crimes sexuais na Igreja

Foram esta terça-feira promulgadas pelo Papa Francisco as mais importantes alterações ao Direito Canónico. Nas mudanças legais agora promulgadas pelo Papa Francisco merecem atenção especial os abusos sexuais a menores ou adultos à guarda da Igreja.

Desde que está no trono de São Pedro, Francisco é crítico declarado da negligência com que membros do clero e leigos de instituições religiosas lidaram com estes escândalos nas últimas décadas.

A nova legislação vai obrigar os bispos e outros responsáveis da hierarquia a investigar e a denunciar casos ou suspeitas que cheguem ao seu conhecimento. A reforma penaliza ainda a posse ou divulgação de pornografia. Passam a estar inseridos numa secção dedicada aos delitos contra a vida, a dignidade e a liberdade do homem.

As alterações abrangem também novos crimes económico-financeiros ou patrimoniais. Incluem penas como multas, indemnização por danos e privação total ou parcial da remuneração.

Discutida nos últimos catorze anos, a reforma do Direito Canónico entra em vigor a 8 dezembro. Com o novo texto legal, mais ágil e pronto a ser usado, o Papa Francisco espera evitar males mais graves e acalmar as feridas causadas pela fraqueza humana.