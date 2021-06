Tiroteio num quartel de bombeiros no Condado de Los Angeles

As autoridades policiais norte-americanas indicaram esta terça-feira terem sido ouvidos tiros disparados dentro de um quartel dos bombeiros do condado de Los Angeles.

Segundo a supervisora do Departamento do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Leslie Lua, várias ambulâncias responderam aos relatos de tiros disparados no Quartel de Bombeiros 81 à 10:53 locais (18:53 em Lisboa).

Leslie Lua não avançou qualquer informação sobre eventuais vítimas.

O quartel dos bombeiros situa-se em Agua Dulce, próximo de Santa Clarita, 72 quilómetros a norte de Los Angeles.

Tal como Leslie Lua, também a chefe da polícia local, Trina Schrader, não tem informações sobre eventuais feridos.

A polícia cercou e isolou, entretanto, o edifício, onde nas proximidades se encontram várias viaturas policiais e de ambulâncias.

Entretanto, uma casa a cerca de 16 quilómetros a leste do quartel está a arder, havendo também uma forte presença da polícia, estando por esclarecer se os dois casos estão ligados.