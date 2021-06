Conselho de Segurança da ONU espera aprovar em junho a reeleição de Guterres

O presidente do Conselho de Segurança disse terça-feira esperar que o órgão recomende em junho a reeleição de António Guterres como secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

O embaixador da Estónia, Sven Jürgenson, que dirige em junho o Conselho, acrescentou esperar que a decisão seja ratificada pela Assembleia Geral da ONU pouco depois, provavelmente dentro de uma semana.

O português António Guterres, que dirige a ONU desde 2017, aspira a um segundo mandato de cinco anos e, oficialmente, não tem oposição, pelo que a sua reeleição é um dado adquirido.

Jürgenson informou estar ainda por definir a data em que o Conselho de Segurança vai reunir para tomar a decisão, mas mostrou-se confiante de que esta possa acontecer por aclamação e sem necessidade de votação.

O órgão máximo de decisão da ONU, que inclui cinco países com direito de veto (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido), deve recomendar o secretário-geral, que é então oficialmente nomeado pela Assembleia Geral, onde todos os 193 estados-membros têm assento.

Durante décadas, todos os secretários-gerais da ONU serviram dois mandatos, com exceção do egípcio Boutros Gali, cuja reeleição foi vetada em 1996 pelos Estados Unidos da América.

Tradicionalmente um processo muito opaco, a eleição do antigo primeiro-ministro português foi a primeira a ser feita com alguma transparência, com numerosos candidatos a apresentarem os seus programas e a submeterem-se em público a perguntas dos países.

Desta vez, várias pessoas apresentaram-se como candidatas ao cargo, mas nenhuma delas recebeu o aval formal de um estado-membro, requisito que a organização considera necessário, pelo que Guterres, apresentado por Portugal, é o único candidato oficial.

Os antecessores de António Guterres