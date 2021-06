Homem cego sobe ao topo do monte Evereste

Uma prova de superação vinda do ponto mais alto do mundo: Zhang Hong, de 46 anos, tornou-se o primeiro homem de origem asiática a subir ao cume do monte Evereste. É também o terceiro a nível mundial.

A conquista aconteceu no passado dia 24 de maio, quando Zhang Hong completou o percurso pelo lado do Nepal, acompanhado por três guias. Escalou até pico – a 8.849 metros de altitude –, tendo regressado ao acampamento na passada quinta-feira.

“Não interessa se é deficiente ou normal, se perdeu a visão ou se não tem pernas ou mãos. Não interessa. Desde que tenha uma mente forte, poderá completar tudo o que as outras pessoas dizem que não consegue”, disse à Agência Reuters.

Zhang Hong nasceu na região sudoeste da China, na cidade de Chongqing. Perdeu a visão aos 21 anos devido ao glaucoma.

Foi Erik Weihenmayer, um americano cego que escalou o monte Evereste em 2001, quem o inspirou a participar neste desafio. Desde então, tem treinado escalada com o seu guia de montanha.

“Foi bastante assustador, porque eu não conseguia por onde estava a caminhar, e eu não conseguia encontrar o meu centro de gravidade, às vezes eu caía. Mas eu continuei a pensar que apesar de ser difícil, eu tinha de enfrentar essas dificuldades”, acrescentou.

O Nepal reabriu a possibilidade de escalar o monte Evereste em abril, depois de perto de um ano encerrado devido à pandemia de covid-19.