Navio porta-contentores em risco de naufragar ao largo do Sri Lanka

O navio porta-contentores MV X-Press Pearl, danificado pelo fogo há 15 dias, estava em risco de se afundar ao ser hoje rebocado para águas mais profundas, disse a Marinha do Sri Lanka.

"O navio está em perigo iminente de afundamento", disse o porta-voz Indika de Silva, horas depois de o MV X-Press Pearl, registado em Singapura, ter começado a ser rebocado para longe da costa de Colombo.

O Presidente cingalês, Gotabaya Rajapaksa, tinha ordenado que o navio fosse afastado da costa para minimizar potenciais danos, já que MV X-Press Peral transporta mais de 300 toneladas de combustível nos tanques.

A empresa Smit, envolvida na operação de socorro ao MV XPressPearl indicou que "o navio está a afundar-se na localização atual", publicou numa mensagem na rede social Twitter, o ministro das Pescas cingalês, Kanchana Wijesekera.

As autoridades do Sri Lanka lançaram uma série de medidas de emergência para proteger a lagoa Negombo, centro turístico do país, e as áreas circundantes, e limitar os danos causados por quaisquer detritos ou derrame de petróleo, acrescentou.

Toneladas de pequenos pedaços de plástico da carga da MV X-Press Pearl já cobre 80 quilómetros da costa ocidental da ilha, no pior desastre ambiental da sua história.

Um incêndio deflagrou a bordo do navio quando este estava prestes a entrar no porto de Colombo, em 20 de maio, e só se extinguiu na terça-feira após 13 dias de esforços internacionais, com a ajuda da guarda costeira indiana e da Smit.

O Sri Lanka lançou uma investigação criminal sobre o incêndio e a poluição. Os três principais membros da tripulação terão de permanecer na ilha durante o período de duração da investigação.