Opositor do regime bielorrusso mutila-se durante audiência em tribunal

Um opositor do regime bielorrusso mutilou-se e feriu-se com gravidade no pescoço, durante uma audiência num tribunal, em protesto contra a repressão política que se vive no país. Foi detido mais um opositor ao Presidente Alexander Lukashenko.

Cada vez mais manietada, a oposição na Bielorrússia tenta permanecer à superfície. Esta terça-feira, durante uma sessão de julgamento, um militante da oposição cravou uma caneta no pescoço em protesto contra a repressão política.

Stepan Latypov acabaria por ser retirado inconsciente do tribunal, mas não há informações sobre o atual estado de saúde.

A oposição no exílio diz tratar-se de um ato de desespero de alguém que foi espancado e torturado durante horas. O militante tinha sido detido em setembro, durante as grandes manifestações contra o Presidente.

Apesar das críticas e das sanções anunciadas pela União Europeia e pela NATO, o Presidente da Bielorrússia mostra-se inflexível e sobretudo crente no apoio de Moscovo. A Rússia desvalorizou o desvio de um avião comercial da Ryanair na detenção de um jornalista crítico ao regime.

O secretário-geral da NATO e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, renovaram críticas e ameaças.