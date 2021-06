Duas crianças arrombam casa, roubam armas e disparam sobre a polícia

Os Estados Unidos estão perante um novo incidentes relacionado com armas. Desta vez, duas crianças arrombaram uma casa, roubaram armas e barricaram-se. A situação acabou num tiroteio com a polícia.

Um rapaz de 12 anos e uma rapariga de 14 anos fugiram de um orfanato e invadiram uma casa onde encontraram uma pistola, uma caçadeira e uma Ak-47 – também conhecida por Kalashnikov.

A polícia foi chamada ao local por causa do arrombamento e do furto. Seguiram-se 35 minutos de tiroteio intercalado com a tentativa de negociação.

A rapariga acabou por apontar a caçadeira aos polícias. Foi alvejada e socorrida de imediato, tendo sido depois tratada no hospital. O rapaz pousou a Kalashnikov e rendeu-se, assim que a companheira foi alvejada.

Ela já tinha cadastro por pegar fogo a casas. Um passado que a polícia no local conhecia, mas todos os agentes garantem nunca se terem esquecido que estavam a lidar com crianças.

Este caso reacendeu dois debates: o do acesso fácil a armas no país com mais tiroteios do mundo e o do tratamento das crianças que perderam os pais ou que são retiradas de famílias abusivas.