Manaus enfrenta as maiores cheias em 119 anos

A região brasileira de Manaus está a enfrentar as maiores cheias do último século. Mais de 450 mil pessoas estão a ser afetadas.

Há praticamente um mês que a região de Manaus sofre com várias inundações e dia após dia a situação vai ficando cada vez pior. O caudal do Rio Negro subiu quase 30 metros e os meteorologistas acreditam que pode não ficar por aqui.

Os especialistas dizem que é preciso recuar 119 anos para encontrar um nível de caudal semelhante ao registado esta semana.

O Rio Negro, um dos maiores afluentes do Amazonas, ultrapassou no terça-feira a marca dos 29 metros. Em consequência disso, populações inteiras ficaram com as casas praticamente submersas.