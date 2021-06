Nove mineiros morreram no desabamento de mina de ouro no Gana

Pelo menos nove mineiros morreram quando uma mina de ouro desabou, esta semana, no norte do Gana, divulgou esta quinta-feira a Polícia.

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira passada numa mina em Gbane, no distrito de Talensi, na região Upper West, na fronteira com o Burkina Faso, onde os mineiros ficaram presos após uma forte chuva.

"A missão de resgate começou há dois dias, mas ontem [quarta-feira] conseguimos resgatar nove dos mineiros que ficaram presos após as fortes chuvas. Com a recuperação dos corpos, a Polícia pôde confirmar que morreram", disse aos jornalistas o porta-voz da Polícia da região, David Fianko-Okyere.

Fianko-Okyere acrescentou que as buscas continuam.

"Estamos a fazer todos os esforços possíveis para garantir que nenhuma outra pessoa fique presa, viva ou morta", frisou.

Em janeiro de 2019, pelo menos 16 mineiros ilegais morreram numa explosão numa mina também no norte do Gana, enquanto pesquisavam ouro.

O Gana é o segundo maior produtor de ouro do continente africano, atrás apenas da África do Sul. As exportações do metal precioso, assim como de outros minerais e do petróleo, impulsionam a economia deste país africano.