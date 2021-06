Oposição a Benjamin Netanyahu junta-se para formar Governo de unidade nacional

É o fim anunciado de dois anos de crise política em Israel: oito partidos de direita, centro, esquerda e ainda um partido árabe formaram um Governo de unidade nacional, aliando-se para afastar do poder Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro há 12 anos.

A meia hora do final do prazo para formar Governo, os oito partidos envolvidos nas negociações assinaram o acordo. E o presidente de Israel recebeu o telefonema mais esperado do ano. Nas ruas, o anúncio foi festejado de imediato por israelitas fartos do atual primeiro-ministro e da crise política que dura há dois anos.

O partido de Benjamin Netanyahu ganhou as eleições mas sem maioria. O prometido Governo de unidade nacional inclui oito formações políticas: duas de esquerda, duas de centro e três de direita. E ainda – facto inédito em Israel – inclui um partido árabe que elegeu quatro deputados e se tornou decisivos para a soma de uma maioria parlamentar.

O acordo feito entre os partidos prevê a partilha da chefia do Governo e de pastas sensíveis como a Defesa e a Diplomacia. Naftali Bennett, 49 anos, milionário com fortuna feita em software informático que é ultranacionalista e opositor de um Estado Palestiniano, será o novo primeiro-ministro. Em 2023, cede o cargo ao ex-jornalista Yair Lapid, líder do segundo partido mais votado nas eleições de abril.

A Coligação da Mudança, como ficou conhecida, precisa ainda de ser aprovada pelo parlamento. Juntou partidos rivais e ideologias contrárias com o único objetivo de afastar do poder Benjamin Netanyahu. O líder do conservador Likud tentou boicotar as negociações políticas e considerou já este acordo como um perigo para a segurança de Israel.

Acusado de corrupção e fraude, Netanyahu está atualmente indiciado em três processos judiciais. Aos 71 anos, arrisca terminar a vida e a carreira política na prisão.

