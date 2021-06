Pelo menos dois mortos após prédio desabar no Rio de Janeiro

Pelo menos duas pessoas morreram no desabamento de um prédio na favela do Rio das Pedras na parte oeste do Rio de Janeiro.

A derrocada aconteceu 03:00 (hora local) desta quinta-feira.

Pelo menos outras três pessoas foram retiradas do local com vida pelos serviços de emergência, incluindo uma criança.

Foi estabelecido um perímetro de segurança e outros edifícios à volta foram evacuados, por não garantirem a segurança. A maioria do edificado desta zona da cidade é de génese ilegal e não são raros os desabamentos, com vítimas mortais.