Pelo menos três pessoas soterradas após prédio desabar no Rio de Janeiro

Pelo menos três pessoas ficaram presas e outras três foram resgatadas dos escombros de um prédio de quatro andares que desabou na madrugada desta quinta-feira em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, segundo a imprensa brasileira.

De acordo com o portal de notícias brasileiro G1, as primeiras informações fornecidas pelas autoridades brasileiras apontam que três pessoas haviam sido socorridas e os bombeiros tentavam resgatar outras três pessoas que foram localizadas e estão presas nos escombros.

As ruas ao redor do edifício foram interditas para os trabalhos de resgate.

Testemunhas ouviram estalos na estrutura do edifício

O prédio de quatro andares desabou por volta das 03:20 de hoje (07:20 em Lisboa) e testemunhas disseram que estalos na estrutura do edifício começaram por volta das 02:00 (06:00 em Lisboa). Também relataram que, após o desabamento, houve um incêndio no local, que foi controlado pelos bombeiros.

Os bombeiros não confirmaram, até ao momento, mortes no local e também não havia informações sobre quantas pessoas estavam no imóvel na hora do desabamento.

A Defesa Civil está no local e os técnicos avaliam os danos que foram causados em outros quatro imóveis, vizinhos ao que desabou - um ao lado direito e três em frente. As causas do desabamento do prédio ainda são desconhecidas.