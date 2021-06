Amazónia. Região de Manaus enfrenta a maior cheia do último século

A subida de quase 30 metros do caudal do Rio Negro provocou várias inundações em Manaus, no estado brasileiro do Amazonas. As cheias atingem a região há praticamente um mês.

Populações inteiras ficaram com as casas submersas e ainda estão por contabilizar os estragos provocados por aquela que é já a maior cheia dos últimos 119 anos.

Um estudo publicado em 2018 indicava que o Amazonas é o Estado brasileiro há o maior número de pessoas deslocadas devido a fenómenos naturais no decorrer das últimas duas décadas.

Segundo os serviços geológicos, sete das dez maiores inundações de que há registo no Amazonas aconteceram nos últimos 13 anos. A subida dos caudais é vista como uma consequência evidente das alterações climáticas.

