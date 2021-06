As fotos da semana. A homenagem de uma criança aos militares mortos em combate

Celebrou-se o Memorial Day, um dia em que os norte-americanos lembram os militares que morreram durante a guerra. Uma criança prestou a sua homenagem colocando uma rosa por cima de uma lápide.

Na Síria, a população festeja a vitória de Bashar al-Assad nas eleições presidenciais. O Presidente sírio irá iniciar o quarto mandato enquanto Chefe de Estado.

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, ficou com o salto do sapato preso no pavimento, enquando tirava uma fotografia com os elementos da escolta.

Veja estas e outras imagens que marcaram a semana.

