Dois jornalistas e um funcionário local do Azerbaijão morrem em explosão de mina terrestre

Dois jornalistas e um funcionário do Azerbaijão foram esta sexta-feira mortos quando uma mina terrestre explodiu na região de Kalbajar, um distrito vizinho da Arménia e do território separatista de Nagorno-Karabakh, informou a televisão estatal.

"O repórter de imagem do nosso canal, Siraj Abichov, nascido em 1989, e um funcionário da agência de notícias estatal AzerTag, Maguerram Ibragimov, morreram na explosão de uma mina enquanto trabalhavam no distrito de Kalbajar", publicou Rovshan Mamedov, responsável do canal de televisão AzTV, na sua página na rede social Facebook.

O Procurador-Geral e o Ministério do Interior confirmaram as mortes num comunicado e anunciaram a morte de um funcionário local do Azerbaijão.

Os três homens morreram "na explosão de uma mina antitanque em 4 de junho por volta das 11:00 (08:00 em Lisboa) na aldeia de Soussouzloug", de acordo com as fontes.

Distrito de Kalbajar

O distrito de Kalbajar esteve por quase trinta anos sob controle arménio, mas Erevan teve de entregá-lo ao Azerbaijão após a sua derrota na guerra pelo território separatista de Nagorno-Karabakh no outono de 2020.

Foi um dos sete territórios que formavam um escudo de segurança arménio em torno de Nagorno-Karabakh.

Azerbaijão em processo de desminagem

O Azerbaijão está em processo de desminagem dessas áreas recapturadas no final do ano passado, mas as autoridades acusam a Arménia de retardar o processo.

Além disso, várias hostilidades ocorreram nas últimas semanas na fronteira entre a Arménia e o Azerbaijão no distrito de Kalbajar, com os dois países a discutirem sobre o traçado da linha de demarcação.

A Arménia e o Azerbaijão travaram uma guerra curta, matando 6.000 pessoas, no outono de 2020 pelo enclave de Nagorno-Karabakh.

O conflito terminou com a derrota da Arménia e um acordo de cessação das hostilidades negociado pela Rússia.

Apesar da assinatura de um cessar-fogo e da implantação de forças de manutenção da paz russas, as tensões permanecem altas entre as duas ex-repúblicas soviéticas no Cáucaso.

No entanto, o primeiro-ministro arménio, Nikol Pachinian, anunciou em 20 de maio que um acordo com o Azerbaijão estava em preparação, sob a égide da Rússia, sobre a delimitação e demarcação de sua fronteira.

Por sua vez, o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, disse no mesmo dia que estava pronto para negociações de paz com a Arménia.

Sob pressão da oposição desde a derrota militar no outono de 2020, Nikol Pachinian está agora em campanha eleitoral depois de convocar eleições legislativas antecipadas em junho.