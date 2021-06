França vai enviar uma nova Estátua da Liberdade para os Estados Unidos.



A réplica ainda está no Museu das Artes e Ofícios de Paris e será enviada de barco para o outro lado do Atlântico já na próxima segunda-feira. Deverá chegar ao Capitólio a 14 de julho, Dia Nacional da França.

Com menos de três metros, esta réplica é 16 vezes mais pequena do que a estátua original, que tem mais de 90 metros e duzentas toneladas. Foi construída também em França, com a participação do engenheiro Gustave Eiffel, e enviada de barco para os Estados Unidos em 1886.

Agora, tal como na altura, pretende aproximar os dois países e vai ficar como empréstimo na embaixada francesa em Washington durante 10 anos.

Ao todo há no mundo 11 réplicas feitas a partir do molde original da Estátua da Liberdade, símbolo da cidade de Nova Iorque e uma das principais atrações turísticas dos Estados Unidos, que até ao início da pandemia recebia quatro milhões de visitantes todos os anos.