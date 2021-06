Putin promulga lei que afasta oposição do processo eleitoral na Rússia

O Presidente russo, Vladimir Putin, promulgou hoje a lei que proíbe membros de organizações "extremistas" de participarem em eleições, uma medida criticada pela oposição que se vê afastada das legislativas de setembro.

A lei já tinha sido aprovada pelos deputados e pelos senadores do Conselho da Federação (Câmara Alta do Parlamento russo) e foi promulgada hoje, como era esperado, pelo chefe de Estado.

A lei foi publicada no portal oficial referente à legislação da Rússia.

De acordo com os membros da oposição, trata-se de uma medida para afastar todos os críticos do regime do processo eleitoral porque pode comparar qualquer movimento político e cívico a grupos extremistas, equiparando-os a grupos ultranacionalistas ou religiosos.