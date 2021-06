Chuva das monções provoca 5 mortos e 5 desaparecidos no Sri Lanka

A chuva das monções no Sri Lanka resultou em cinco mortos e cinco desaparecidos por causa dos deslizamentos de terras e inundações, que afetaram mais de 180 mil pessoas, adianta este sábado a EFE.

Segundo a agência de notícias espanhola, que cita o Centro de Gestão de Catástrofes (DMC), as cinco mortes registaram-se nas últimas 24 horas em diferentes partes da ilha, estando ainda a decorrer, em três distritos, operações de busca das cinco pessoas desaparecidas.

Além dos mortos e desaparecidos, a EFE destaca o resgate de 29 pessoas vítimas de inundações causadas pelo mau tempo.

"Mais de 4.000 pessoas foram transferidas para lugares seguros à medida que as chuvas continuam a causar estragos em muitas partes da ilha", apontou o diretor da DMC Efe.

Diferentes partes do país estão sob alerta devido ao perigo de deslizamentos, estando a situação a ser monitorizada pela National Building Survey Organisation.

No Sri Lanka as inundações são um flagelo comum com as chuvas torrenciais que acompanham as monções e que costumam atingir o país entre maio e setembro.

O mau tempo, refere a EFE, está ainda a dificultar os esforços para fazer face aos danos causados pelo incêndio, na quarta-feira, e subsequente afundamento do cargueiro químico X-Press Pearl, que se receia que tenha desencadeado um derrame de petróleo.

O Sri Lanka está também a braços com um novo surto de casos de infeção pelo novo coronavírus, estando o país a registar diariamente números recordes de infeções, ultrapassando as três mil por dia.

No total, 195.800 casos de infeção pelo novo coronavírus foram detetados naquele país a sul da Índia, que resultaram em mais de 1600 mortes, 42 das quais registadas nas ultimas 24 horas.