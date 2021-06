Cidadão espanhol e filha de 6 anos morreram após queda do 17.º andar de hotel em São Paulo

Um cidadão espanhol, procurado pela Interpol, e a filha de 6 anos morreram após terem caído do 17.º andar de um hotel onde estavam hospedados em São Paulo, revelaram este sábado as autoridades brasileiras. O homem terá saltado com a filha ao colo.

Segundo a polícia militar da cidade paulista, o homem, de 53 anos, deixou uma carta escrita em espanhol no seu quarto, na qual pediu "desculpas" pelo incidente e que estendeu "ao hotel" pelos "danos" que poderiam ser causados.

"Não tenho ninguém com quem a deixar que me dê um mínimo de segurança e paz de espírito", escreveu o cidadão espanhol sobre a filha, numa carta à qual os meios de comunicação brasileiros tiveram acesso, e em que acrescentou um lamento: "Isto não teria acontecido no meu país, com a minha família ao meu lado".

De acordo com as autoridades, o quarto de hotel que ocupavam estava "em ordem" e sem quaisquer sinais de violência.

A Polícia Militar de São Paulo ainda não especificou desde quando o homem e a menina estavam no Brasil ou qual o alegado crime para o qual a sua captura tinha sido solicitada à Interpol.