Iémen. Míssil disparado pelos rebeldes matou 14 pessoas, incluindo uma criança

Um míssil balístico disparado este sábado pelos rebeldes do Iémen matou pelo menos 14 pessoas, entre elas uma menina de cinco anos, numa cidade controlada pelo Governo, disse um elemento do governo regional.

O míssil atingiu uma bomba de gasolina no bairro de Rawdha, na cidade central de Marib, segundo Ali al-Ghulisi, secretário de imprensa do governador da província, citado pela agência de notícias AP.

Dezenas de pessoas, disse, ficaram feridas no ataque, que ainda não foi alvo de qualquer comentário por parte dos houthis.

O ataque ocorreu apenas um dia após o enviado especial dos EUA para o Iémen, Tim Lenderking, ter acusado os rebeldes de não tentarem um cessar-fogo, urgentemente necessário. Os houthis, apoiados pelo Irão, têm a grande responsabilidade de se recusarem a envolver-se de forma significativa e de tomarem medidas para "resolver um conflito de quase sete anos que trouxe um sofrimento inimaginável ao povo iemenita".

O Iémen está envolvido numa guerra civil desde 2014, quando os houthis, apoiados pelo Irão, controlaram grande parte do norte do país e chegaram mesmo à capital, Sanaa, forçando então o governo internacionalmente reconhecido a exilar-se. Uma coligação de vários países, entre eles a Arábia Saudita, está a apoiar o Governo. A guerra já matou mais de 130 mil pessoas e provocou a pior crise humanitária do mundo.

As críticas de Tim Lenderking foram divulgadas numa declaração feita pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos após o seu regresso de uma missão diplomática que o levou ao Iémen, Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes Unidos e Jordânia.

O responsável norte-americano também condenou a ofensiva dos rebeldes na província de Marib, rica em petróleo e controlada pelo Governo internacionalmente reconhecido. Os ataques a Marib começaram em fevereiro passado.