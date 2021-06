Tiroteio em festa de formatura faz três mortos na Florida

Um tiroteio numa festa de formatura na Florida, nos Estados Unidos da América, causou a morte de três pessoas e deixou outras seis feridas, revelaram este domingo as autoridades policiais, em mais um episódio de violência naquele estado.

Segundo o diretor da polícia de Miami, Freddie Ramirez, uma das vítimas era um guarda prisional do estado da Florida. A festa, que decorria num salão de um centro comercial no subúrbio de Kendall, estava já a terminar quando um ou mais veículos "pararam e começaram a disparar contra a multidão", já cerca das 02:00 da manhã.

As identidades das pessoas mortas e feridas não foram imediatamente divulgadas, mas duas das vítimas mortais estavam num dos carros que a polícia acredita estarem envolvidos no tiroteio. O veículo acelerou e bateu contra uma parede próxima e as autoridades encontraram pelo menos uma arma no carro, mas a sua ligação exata com o tiroteio não é ainda clara.

O tiroteio desta madrugada é o mais recente num aumento da violência nas últimas semanas, depois de outro tiroteio em Miami no feriado Memorial Day, este ano celebrado em 31 de maio, que resultou em três mortos e 20 feridos e ainda continua por esclarecer. Três dias antes, em 28 de maio, um tiroteio na área de Wynwood fez um morto e seis feridos.

"Todos os fins de semana é a mesma coisa", disse Freddie Ramirez, acrescentando: "Há muito trabalho a fazer. Temos de nos unir como uma comunidade e fazer com que isto pare".

Já a presidente do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, assumiu estar "horrorizada" com este último tiroteio e prometeu ceder os recursos necessários às autoridades para travar os "infratores violentos" da lei.