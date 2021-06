Aplicação chinesa bloqueada por perguntar "que dia é hoje" no aniversário de Tiananmen

A conta na rede social Weibo, o Twitter chinês, de uma das mais populares aplicações móveis da China foi bloqueada depois de ter ousado perguntar "que dia é hoje" no 32.º aniversário do massacre de Tiananmen.

Xiaohongshu, plataforma em que os internautas podem trocar recomendações sobre compras e viagens, difundiu uma mensagem no Weibo, na sexta-feira, a perguntar:

"Alguém me pode lembrar ruidosamente em que dia estamos".

Sexta-feira foi dia 4 de junho, uma data tabu na China desde a repressão sangrenta sobre os protestos pró-democracia, em 1989, na Praça Tiananmen, em Pequim.

A mensagem não foi necessariamente uma referência àquela data: Xiaohongshu difundiu, no passado, mensagens semelhantes na sexta-feira, em alusão à aproximação do fim de semana.

A conta da plataforma Xiaohongshu, seguida por 14 milhões de pessoas, não estava disponível no Weibo na segunda-feira.

Em vez disso, uma mensagem assinalava que a conta foi excluída "após reclamações sobre a violação de leis e regulamentos".

Plataforma Xiaohongshu

A aplicação, cujo nome evoca o famoso "Pequeno Livro Vermelho" do ex-presidente Mao Zedong (1949-76), tem mais de 300 milhões de utilizadores.

Em junho de 1989, a intervenção do exército chinês contra manifestantes pacíficos deixou centenas de mortos. O regime comunista nunca lamentou o massacre.

Nos últimos 32 anos, Pequim tentou apagar a memória da repressão e muitos jovens têm, na melhor das hipóteses, apenas uma vaga ideia dos eventos.

Na sexta-feira, os utilizadores da aplicação de mensagens instantâneas WeChat não puderam usar a figura que representa uma vela acesa, um símbolo que poderia representar uma homenagem às vítimas.

Cerimónias dos 32 anos do massacre de Tiananmen proibidas na China, Hong Kong e Macau

As cerimónias que assinalam os 32 anos do massacre de Tiananmen voltaram a ser proibidas na China, em Hong Kong e Macau. As autoridades alegam razões sanitárias, por causa da pandemia, mas os movimentos pró-democracia contestam.

O Museu Memorial do 4 de Junho foi, entretanto, encerrado pelas autoridades. Numa altura em que o Governo de Xi Jinping intensifica a repressão a qualquer tipo de oposição e limita a liberdade de expressão e reunião, as autoridades investigam uma alegada falta de licença do museu, que funciona sem entraves há 10 anos.

A advogada Chow Hang tung, uma das vozes mais ativas do movimento pró-democracia de Hong Kong, responsável por organizar todos os anos uma vigília em memória das vítimas do massacre foi detida esta sexta-feira, bem como dois jovens que publicitaram uma vigília nas redes sociais.

Para contornar as proibições, na noite de quarta-feira vários artistas acenderam velas e colocaram flores e cartazes em vários pontos do território. Em Macau, onde também era habitual celebrar-se o aniversário do massacre a vigília foi igualmente proibida. Foi a primeira vez que as autoridades de locais citaram razões políticas para a proibição.

Qualquer comemoração do aniversário de 4 de junho está proibida na China.