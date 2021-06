Dezenas de turistas multados por levarem areia e conchas das praias da Sardenha

A polícia italiana apreendeu cerca de 100 quilos de areia, pedras e conchas levadas das praias da Sardenha, no ano passado, e multou dezenas de turistas que as retiraram da ilha.

Foram notificadas 41 pessoas, com multas que podem ir até aos 3 mil euros.

Em comunicado, a polícia refere que aconteceu mesmo com uma "redução significativa do número de turistas na ilha no verão passado" devido à pandemia.

A fiscalização foi feita a turistas no Aeroporto Olbia Costa Smeralda, na Sardenha, e a alguns websites onde estavam a ser vendidas. As autoridades dizem que a venda de areia e conchas online é cada vez mais frequente.

Desde 2017 que é proibido levar areia das praias da Sardenha. Os turistas sujeitam-se a multas e à pena de prisão por retirá-las das praias locais.

Segundo a CNN, a areia, as pedras e as conchas foram devolvidas às praias.

O mesmo órgão de comunicação diz que, em setembro de 2020, um turista francês foi multado em mil euros ao tentar sair de Sardenha com mais de dois quilos de areia na bagagem. No ano anterior, um casal francês tinha sido ameaçado de prisão, depois de encontradas 14 garrafas de plástico com cerca de 40 quilos de areia branca da ilha italiana.

