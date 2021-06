Inundações no Sri Lanka fazem pelo menos 17 mortos

Pelo menos 17 pessoas morreram devido a inundações e deslizamentos de terra causados pela chuva das monções no Sri Lanka nos últimos dias, segundo o novo balanço oficial feito esta segunda-feira pelas autoridades locais.

Cerca de 270 mil pessoas foram afetadas pelas cheias e deslizamentos de terra no país.

As mortes foram causadas pelas fortes chuvas de monções que atingiram várias partes da ilha entre sexta-feira e domingo, nomeadamente 10 dos 25 distritos do país, disse o vice-diretor do Centro Nacional de Gestão de Desastres (DMC), Pradeep Kodippili, à agência de notícias EFE.

"As mortes incluem pessoas que decidiram nadar nas áreas inundadas", disse Kodippili, acrescentando que as equipas estão atualmente a "vigiar de perto a situação".

Mais de 270 mil pessoas afetadas pelas chuvas

Até agora, existem mais de 270.000 pessoas afetadas pelas chuvas, das quais 26.000 tiveram que ser levadas para abrigos e outros milhares estão sem energia, de acordo com o responsável.

De acordo com a agência de notícias AFP, as equipas de resgate do exército do Sri Lanka conseguiram esta segunda-feira, a bordo de canoas, distribuir alimentos aos moradores de bairros da capital Colombo.

As autoridades do Sri Lanka disseram esta segunda-feira que os níveis de água nos rios estão a descer, mas novos avisos de deslizamento de terra foram emitidos em dez distritos.

De acordo com o departamento de meteorologia do país, as chuvas devem aumentar no sudoeste da ilha nos próximos dias, por isso a população foi alertada e aconselhada a precaver-se contra a possibilidade de raios e fortes rajadas de vento.

As inundações são comuns no Sri Lanka, onde chuvas torrenciais devido às monções costumam atingir o país entre maio e setembro.

O clima também torna difícil minimizar os danos do incêndio e do naufrágio ocorrido na semana passada no cargueiro X-Press Pearl, que transportava produtos químicos, e agora teme-se que a situação do climática possa desencadear uma fuga de petróleo.

Essa situação também ocorre quando o país enfrenta um novo surto de casos do novo coronavírus no Sri Lanka, onde são registados números elevados que atingem 3.000 infeções diárias e elevam o total desde o início da pandemia para quase 200.000 infetados.