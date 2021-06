Morreu o líder do grupo terrorista Boko Haram

Morreu o líder do Boko Haram, um dos maiores grupos terroristas que atua na Nigéria.



A notícia foi avançada pela agência France Presse com base num áudio atribuído ao líder do Estado Islâmico na África Ocidental, Iswap, um outro grupo terrorista ligado ao Daesh na África Ocidental.

Abubakar Shekau terá cometido suicídio para evitar ser capturado pelo grupo rival no momento em que as duas fações entravam novamente em confronto.

"Shekau preferiu a humilhação na vida após a morte à humilhação na Terra. Matou-se disparando um explosivo", declara em língua kanuri uma voz que parece ser a do chefe do Iswap, Abu Musab Al-Barnawi, numa gravação dada à AFP por uma fonte que geralmente transmite as mensagens do grupo.

O Boko Haram não comentou a morte anunciada de seu líder, e o exército nigeriano diz que está a investigar..

A 20 de maio tinha sido avançada a notícia de que Abubakar Shekau tinha ficado gravemente ferido quando tentava suicidar-se para evitar ser capturado.

A morte do líder do Boko Haram pode levar ao fim da guerra entre os dois grupos. O Estado Islâmico deverá agora integrar os combatentes do Boko Haram para consolidar a liderança do domínio no nordeste da Nigéria.