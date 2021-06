Apagão na internet. "Foi semelhante ao que aconteceu no Canal do Suez" 

Vários sites de jornais internacionais, como The Guardian, Financial Times, New York Times, Bloomberg, Le Monde ou El Mundo, estiveram esta terça-feira momentaneamente inacessíveis.

José Tribolet, professor do Instituto Superior Técnico, esteve na Edição do Meio-Dia, da SIC Notícias, para explicar os possíveis motivos do apagão por todo o mundo.

O professor do IST comparou a situação ao que aconteceu no Canal do Suez, quando um navio ficou atravessado no canal e bloqueou a circulação, e falou sobre a Fastly, empresa responsável pela rede de distribuição de conteúdos de vários sites.