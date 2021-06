Casal tem 20 bebés em pouco mais de um ano e pretende chegar aos 100

A blogger Kristina Öztürk, de 23 anos, de origem russa, e o atual marido, Galip Öztürk, de 57 anos, um magnata turco, são pais de 20 bebés entre os quatro e os 14 meses.

O casal, que vive na Geórgia, recorreu a barrigas de aluguer e, em pouco mais de um ano, acolheu duas dezenas de bebés.

Segundo o Mirror, Kristina e Galip não descartam a possibilidade de ter mais filhos e revelam ao jornal que pretendem ter 100 crianças na família.

O primeiro bebé, Mustafa, nasceu em março de 2020 e a partir daí decidiram continuar a prática. Ao Mirror, contam ter pago cerca de 8.000 euros por cada gravidez e, para além disso, explicam que têm 16 amas internas, com as quais gastam cerca de 78 mil euros por ano. Já por semana, as contas variam, mas o valor total de tudo o que é essencial para as crianças varia entre os 4.000 e os 4.800 euros.

Kristina já era mãe de uma menina de seis anos e apesar de os planos passarem por voltar a recorrer a barrigas de aluguer, não descarta engravidar novamente: "É difícil ser mãe de 21 crianças enquanto se está grávida".

A história deste casal milionário tornou-se conhecida desde que começaram a partilhar fotografias da família nas redes sociais durante o último inverno, na altura ainda com "apenas" 11 filhos.