Com quantas peças de LEGO se constrói um Lamborghini?

Uma réplica em tamanho real do Lamborghini Sián FKP 37 foi construída com mais de 400 mil peças LEGO Technic, 154 elementos diferentes, incluindo 20 peças construídas de propósito para este modelo que tem 4,9 metros de comprimento, 2,1 metros de largura e 1,3 metros de altura e um peso total de 2.200 kgs.

"Com a colaboração entre os designers, engenheiros e técnicos de ambas as marcas foi possível fazer com que o modelo fosse um espelho perfeito do Lamborghini Sián FKP 37, ao milímetro, tanto no exterior quanto no cockpit onde nada falta nesta réplica feita de LEGO", diz o comunicado de imprensa.