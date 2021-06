Decisão do recurso de Ratko Mladic sobre massacre de Srebrenica conhecida hoje

É hoje conhecida a decisão do recurso de Ratko Mladic relativo ao massacre de 8 mil muçulmanos em 1995, em Srebrenica. O antigo chefe militar sérvio nega ser responsável por um genocídio. O protagonista da guerra da Bósnia foi condenado a prisão perpétua, em 2017, por crimes contra a humanidade.

"O julgamento será divulgado publicamente em Haia a 08 de junho", anunciou no final de abril em comunicado do Mecanismo para os tribunais penais internacionais (MTPI), que retomou os trabalhos do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (TPIJ) após o seu encerramento.