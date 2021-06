Vários sites de jornais internacionais em baixo 

Vários sites operados por medias internacionais estiveram esta terça-feira momentaneamente inacessíveis, tais como o The Guardian, Financial Times, New York Times Bloomberg, Le Monde, El Mundo ou a dinamarquesa TV2.

De acordo com a agência Reuters, alguns dos sites não carregavam, mas outros estavam mesmo inacessíveis.

Em causa está uma "falha" que atingiu plataformas de media, governos e sites de notícias por todo o mundo.

O The Guardian confirmou que o seu site e aplicação estavam a ser afetados por este problema.

Também o site do Governo britânico terá ficado inacessível durante a manhã, de acordo com a agência France-Presse.