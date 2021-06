Cadela perdida há mais de uma semana no Ártico foi resgatada

A tripulação de um navio quebra-gelo russo resgatou, na semana passada, uma cadela que estava perdida no gelo do Ártico há mais de uma semana, conta o The Moscow Times.

O capitão da embarcação viu que o animal estava a aproximar-se do navio quando navegava em direção a um terminal de petróleo, no Golfo de Ob, perto da vila de Mys Kamenny, no norte da Rússia.

No vídeo partilhado pela tripulação, vê-se a cadela branca - Aika - a caminhar sob um manto branco de gelo. A tripulação lançou uma escada pela qual a cadela subiu sem necessitar de auxílio.

Aika foi levada para a aldeia mais próxima, onde conseguiram localizar os donos, que revelaram que a cadela tinha fugido durante uma caminhada, há mais de uma semana.

Aika é uma cadela da raça Samoieda, conhecida pela capacidade de sobreviver em condições adversas.