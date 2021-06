Dez técnicos de desminagem mortos em ataque no norte do Afeganistão

Pelo menos 10 técnicos de desminagem afegãos da organização britânica HALO Trust morreram e 14 ficaram feridos num ataque contra a base onde se encontravam no norte do Afeganistão, numa ação atribuída às forças talibãs que negam a acusação.

O ataque ocorreu durante a noite no distrito de Baghlan-e-Markazi, província de Baghlan, disse hoje à agência espanola Efe o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Tariq Aria.

"Os técnicos de desminagem trabalhavam para a HALO Trust" disse a fonte.

Tariq Aria acrescentou que os talibãs "cometeram um crime e assassinaram a tiro os responsáveis pela desminagem" apesar de geralmente "protegerem os civis e empregados das organizações não-governamentais".

"No passado atacaram organizações benéficas de caráter público, centros académicos e locais de culto sagrados (...) os talibãs continuam com os crimes contra os valores e os direitos humanos", afirmou o porta-voz.

O porta-voz das forças talibãs, Zabihullah Mujahid, negou as acusações.

"O ataque contra os técnicos de desminagem em Baghlan-e-Markazi, a morte de 10 pessoas e vários feridos não tem nada a ver com os nossos combatentes".

Mujahid condenou o ataque e disse que os talibãs mantêm "relações normais com as organizações não-governamentais.

No Afeganistão, várias zonas do território continuam afetadas pela presença de minas terrestres sendo que dezenas de organizações internacionais mantêm operações de neutralização das armas.

A HALO Trust conta com 2.600 funcionários locais empenhados na desminagem, de acordo com o portal oficial da organização não-governamental britânica.

No país prossegue a operação de retirada das forças militares internacionais que deve terminar no próximo dia 11 de setembro data dos ataques da Al Qaeda contra Nova Iorque e que marcou a intervenção dos Estados Unidos no país, em 2001.