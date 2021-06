FBI usou aplicação para intercetar milhões de mensagens de grupos criminosos

Nos últimos três anos, o FBI teve em curso uma operação internacional de monitorização de mensagens enviadas e recebidas através de uma aplicação que era, supostamente, encriptada. Esta aplicação foi desenvolvida pelas autoridades norte-americanas, em conjunto com um ex-traficante que se tornou informador, tornando-se uma plataforma onde se partilhavam informações de caráter criminal, sem qualquer codificação.

A operação Trojan Shield (Escudo de Tróia, traduzido para português) custou cerca de 120 mil dólares (perto de 99 mil euros), mais despesas, e envolveu mais de 9.000 agentes de 17 países. Foram monitorizadas mais de 27 milhões de mensagens, de 12.000 dispositivos e oriundos de 100 países, segundo a Europol, a agência policial internacional da União Europeia.

A análise das trocas de mensagens resultou em mais de 800 detenções e na apreensão de mais de oito toneladas de cocaína, 22 toneladas de canábis, duas toneladas de drogas sintéticas, 250 armas, 55 carros de luxo e mais de 48 milhões de dólares (cerca de 39 milhões de euros) em dinheiro e em criptomoedas.

As autoridades esperam ainda realizar mais apreensões no âmbito desta operação.

ANOM, a aplicação que tinha um segredo

A operação teve uma “fonte humana confidencial”, segundo avança um agente do FBI em declarações ao tribunal norte-americano – divulgadas pela primeira vez pela Vice News. A fonte era um ex-traficante de droga que estava a desenvolver uma aplicação de mensagens que utilizava um forte processo de encriptação.

O criador do ANOM (ou An0m) acabou por aceitar trabalhar com as autoridades norte-americanas depois de ter sido desmantelada a rede de Phantom Secure – uma outra rede encriptada usada entre traficantes – em 2018. O CEO desta companhia acabou por ser detido.

Durante uma década, a aplicação Phantom Secure era utilizada por grupos de crime organizado, como forma de organizar negócios de droga, lavar receitas ilícitas ou atacar rivais, avançam as autoridades. A aplicação tinha ainda uma opção que permitia eliminar o conteúdo de outros telemóveis de forma remota, caso o dispositivo fosse apreendido.

A ANOM passou a ser um projeto do FBI e tinha como objetivo tornar-se o principal meio de comunicação entre grupos de crime organizado. Na codificação da aplicação foi incluída uma forma de desencriptar e armazenar as mensagens enviadas e recebidas, que permitia às autoridades ter acesso à informação partilhada.

Em 2018, o informante do FBI, que tinha desenvolvido a aplicação, entregou 50 telemóveis com o ANOM por distribuidores da sua confiança, na Austrália, dando à Polícia Federal da Austrália possibilidade de monitorizar as mensagens e fotos compartilhada pelos dispositivos.

Uma “vantagem” inédita

Segundo o depoimento no tribunal norte-americano, “100% dos usuários do ANOM na fase de testes usaram o ANOM para se envolver em atividades criminosas”. A mensagem foi passando e os negócios cresceram – assim como cresceu a utilização da aplicação.

Para Reece Kershaw, comissário da Polícia Federal Australiana, esta aplicação trazia “uma vantagem” inédita na luta contra o crime. Para além das detenções e da apreensão de toneladas de droga, as autoridades conseguiria interromper 21 planos de homicídio, incluindo um em grande massa.

Apesar do sucesso da operação na Austrália, inicialmente o FBI não conseguia monitorizar os dispositivos deste país de forma direta. Foi preciso um país não especificado, onde existia uma servidor da aplicação, ter emitido uma ordem judicial, no final de 2019, que permitia ao FBI aceder à informação.

Com esta autorização, o FBI e as autoridades de outros países conseguiram identificar a atividade de grupos de crime organizado italiano, tríades asiáticas, gangues de motards e organizações de tráfico de droga transnacional.

Os criminosos partilhavam todo o tipo de informações, sem qualquer codificação, chegando mesmo a partilhar fotografias de enormes remessas de drogas com detalhes sobre como seriam transportados. Nesta operação foi identificada uma bolsa diplomática – apresentada m tribunal como francesa – que era usada para transportar cocaína da Colômbia. Houve também provas de corrupção de funcionários do Governo e de polícias.

“A revisão das mensagens ANOM deu início a vários casos de corrupção pública de alto nível em vários países”, pode ler-se nas declarações prestadas em tribunal.

A operação acabou por chegar ao fim. A ordem judicial emitida pelo país não especificado acabou por expirar e a Operação Trojan Shield foi tornada pública no dia seguinte pela imprensa internacional.