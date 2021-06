Mais ricos dos EUA pagam menos impostos. Governo acredita ter perdido 100 mil milhões/ano

Os 25 cidadãos mais ricos dos Estados Unidos da América pagam menos impostos do que o trabalhador comum. A revelação surge de uma investigação jornalística feita pela organização ProPublica.

Os mais ricos dos Estados Unidos têm conseguido reduzir os impostos que pagam para quase nada. Os dados da Forbes mostram que, só entre 2014 e 2018, os 25 mais ricos dos países amealharam todos juntos mais 401 mil milhões de euros e pagaram de impostos, nestes anos, 13 mil milhões, ou seja, 3,4% dos rendimentos.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, não pagou impostos durante quatro anos. O dono da tesla, Elon Musk, não pagou em 2018. A lista incluí ainda Warren Buffett, Bill Gates e Mark Zuckerberg.

Estas informações foram enviadas por fonte anónima à ProPublica, uma organização de jornalistas que está a trabalhar as informações.

O Presidente Joe Biden quer aumentar as taxas para quem recebe, por ano, a partir de 400 mil dólares, 330 mil euros. Defende o fim da isenção fiscal nas heranças e o aumento de impostos sob as empresas. Mas as propostas têm de ser aprovadas pelo Congresso. Isto tudo para tentar reduzir as desigualdades económicas nos Estados Unidos, que são cada vez mais evidentes.

Os democratas acreditam que uma das principais razões está nos empresários multinacionais. Declaram os seus lucros no estrangeiro, contornando os impostos do próprio país. Só por isto, o governo norte-americano acredita que tem perdido perto de 100 mil milhões de euros por ano.