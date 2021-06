Tornado com ventos de 160 km/h atinge o Colorado, nos Estados Unidos

Um tornado atingiu o condado de Weld, no Estado do Colorado, nos Estados Unidos, na segunda-feira. Há registo de alguns animais mortos, estragos em casas e linhas de energia danificadas. No entanto, não há pessoas feridas.

As rajadas de vento chegaram aos 160 km/hora, num fenómeno natural que percorreu quase 10 quilómetros em cerca de 30 minutos, entre as localidades de Firestone e Platteville.

O tornado foi visto a quilómetros de distância e em várias direções. Tratou-se de um momento isolado, segundo a imprensa local.

Pelo menos sete habitações ficaram destruídas, alguns animais morreram e há registo de linhas de energia danificadas no sul do condado.

O tornado foi inesperado, uma vez que a ameaça era muito reduzida. Até esta quinta-feira, está previsto calor intenso na maior parte daquele Estado norte-americado.

De acordo com a CBS de Denver, foi um dos tornados mais fotografados, uma vez que podia ser visto em qualquer direção. Um turista chegou a registar imagens a 32 quilómetros do local.

Nas redes sociais, estão a circular vários vídeos e imagens do fenómeno.

